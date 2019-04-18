Виборчком Туреччини визнав перемогу опозиції на виборах мера Стамбула

Вища виборча комісія Туреччини визнала перемогу кандидата від опозиційної Народно-республіканської партії Екрема Імамоглу на виборах мера Стамбула.

Владна Партія справедливості і розвитку президента Реджепа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни.

Водночас напередодні владна партія подала клопотання до виборчої комісії про скасування результатів муніципальних виборів в Стамбулі і їх повторне проведення. Прихильники Ердогана заявили про фальсифікації в ході виборів мера. Це клопотання ще мають розглянути.

Муніципальні вибори в Туреччині пройшли 31 березня. У них взяли участь близько 57 мільйонів громадян. На виборах мера Стамбула Екрем Імамоглу на кілька тисяч голосів обійшов кандидата від владної партії Біналі Йилдирима.

У столиці Туреччини Анкарі кандидат від опозиції Мансур Яваш набрав більше ніж 50 відсотків голосів. За представника владної партії Мехмета Озхасекі проголосували трохи більше ніж 47 відсотків виборців.