Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Квітень 2019, Київ 09:35
Новини | Міжнародні

Виборчком Туреччини визнав перемогу опозиції на виборах мера Стамбула

Владна Партія справедливості і розвитку президента Реджепа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни

Дивитись коментарі

Вища виборча комісія Туреччини визнала перемогу кандидата від опозиційної Народно-республіканської партії Екрема Імамоглу на виборах мера Стамбула.

Владна Партія справедливості і розвитку президента Реджепа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни.

Водночас напередодні владна партія подала клопотання до виборчої комісії про скасування результатів муніципальних виборів в Стамбулі і їх повторне проведення. Прихильники Ердогана заявили про фальсифікації в ході виборів мера. Це клопотання ще мають розглянути.

Муніципальні вибори в Туреччині пройшли 31 березня. У них взяли участь близько 57 мільйонів громадян. На виборах мера Стамбула Екрем Імамоглу на кілька тисяч голосів обійшов кандидата від владної партії Біналі Йилдирима.

У столиці Туреччини Анкарі кандидат від опозиції Мансур Яваш набрав більше ніж 50 відсотків голосів. За представника владної партії Мехмета Озхасекі проголосували трохи більше ніж 47 відсотків виборців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG