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06 Вересень 2019, Київ 15:23
Новини | Події

У Києві 7 вересня обмежать роботу метро

Перед початком концерту на НСК «Олімпійський» можливе закриття на вхід для пасажирів станції «Олімпійська»

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У суботу, 7 вересня, роботу київського метрополітену обмежать через концерт на НСК «Олімпійський». Про це повідомили у КМДА.

«Перед початком концерту з 17:00 до 18:00 можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після його закінчення близько 23:00 можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у КП «Київський метрополітен», таким чином у метро намагаються уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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