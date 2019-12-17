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17 грудня 2019, Київ 15:58
Новини | Події

У київському метро пояснили причини збою у системі оплати 16 грудня

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У КП «Київський метрополітен» пояснили причини збою в системі оплати проїзду, який стався напередодні, 16 грудня.

«Зараз фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора системи е-квитка) детально вивчають випадок та розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі. За попередніми даними через перенавантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП «ГІОЦ» запустить резервну мережу. Спеціалісти вирішують технічні, організаційні та юридичні питання для того щоб подібна #зрада більше не повторилася», – мовиться у повідомленні.

Збій стався напередодні у вечірню годину пік. Пасажири не могли оплатити проїзд ані з допомогою е-квитка, ані банківською карткою.

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