У київському метро пояснили причини збою у системі оплати 16 грудня

У КП «Київський метрополітен» пояснили причини збою в системі оплати проїзду, який стався напередодні, 16 грудня.

«Зараз фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора системи е-квитка) детально вивчають випадок та розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі. За попередніми даними через перенавантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП «ГІОЦ» запустить резервну мережу. Спеціалісти вирішують технічні, організаційні та юридичні питання для того щоб подібна #зрада більше не повторилася», – мовиться у повідомленні.

Збій стався напередодні у вечірню годину пік. Пасажири не могли оплатити проїзд ані з допомогою е-квитка, ані банківською карткою.