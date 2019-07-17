В Мексиці росіянина засудили до більш ніж 37 років ув’язнення за вбивство

В Мексиці суд засудив росіянина Олексія Макєєва до 37 з половиною років ув’язнення за вбивство місцевого жителя у травні 2017 року. Про це повідомляє прокуратура штату Кінтана-Ру.

Макєєв також має виплатити 405 тисяч мексиканських песо (близько 552 тисяч гривень) в якості компенсації.

Блогер Олексій Макєєв був відомий під ніком Alextime. Він публікував на YouTube ролики, в яких ображав жителів Мексики. Також він публікував в мережі нацистську символіку.

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19 травня 2017 року жителі Канкуна оточили будинок, в якому жив Макєєв. Сварка переросла в бійку, під час якої Макєєв поранив ножем одного з місцевих жителів. Пізніше він помер в лікарні. Самого Макєєва госпіталізували з черепно-мозковою травмою, він провів у реанімації кілька днів. Після виписки з лікарні Макєєва взяли під варту.

Суд визнав росіянина винним, хоча захист Макєєва наполягав, що мексиканець загинув в результаті необхідної самооборони.

У посольстві Росії в Мексиці повідомили «РІА Новини», що під час засідання права Макєєва були дотримані. За словами дипломатів, за законами Мексики росіянин має право на те, щоб відбувати покарання на батьківщині, але він з таким проханням поки не звертався.