Близько 40 людей загинули в пожежі в центрі тримання мігрантів на кордоні США та Мексики

Щонайменше 39 людей загинули, ще 29 зазнали поранень унаслідок пожежі, що сталася ввечері 27 березня в центрі тримання мігрантів у місті Сьюдад-Хуарес на кордоні США та Мексики, повідомляє АР.

Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування обставин інциденту. Причини пожежі поки не встановлені. Як розповіли у Національному імміграційному інституті Мексики, у віданні якого перебуває обʼєкт, у центрі проживали дорослі чоловіки з Центральної та Південної Америки.

Сьюдад-Хуарес є головним перевалочним пунктом для мігрантів, які хочуть потрапити до США. У місті безліч тимчасових притулків для громадян, які запросили притулок до США та очікують на розгляд своїх заявок владою. З іншого боку кордону розташоване місто Ель-Пасо, штат Техас.