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Близько 40 людей загинули в пожежі в центрі тримання мігрантів на кордоні США та Мексики

Шукачі притулку стоять біля пішохідного переходу на кордоні Мексики та США, архівне фото, листопад 2021 року

Щонайменше 39 людей загинули, ще 29 зазнали поранень унаслідок пожежі, що сталася ввечері 27 березня в центрі тримання мігрантів у місті Сьюдад-Хуарес на кордоні США та Мексики, повідомляє АР.

Генеральна прокуратура Мексики розпочала розслідування обставин інциденту. Причини пожежі поки не встановлені. Як розповіли у Національному імміграційному інституті Мексики, у віданні якого перебуває обʼєкт, у центрі проживали дорослі чоловіки з Центральної та Південної Америки.

Сьюдад-Хуарес є головним перевалочним пунктом для мігрантів, які хочуть потрапити до США. У місті безліч тимчасових притулків для громадян, які запросили притулок до США та очікують на розгляд своїх заявок владою. З іншого боку кордону розташоване місто Ель-Пасо, штат Техас.

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