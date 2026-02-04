Міненерго: через бойові дії й обстріли знеструмлені споживачі в шести областях

Внаслідок бойових дій і російських обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 4 лютого знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській і Запорізькій областях, повідомило Міністерство енергетики України.

«Енергетики спільно з рятувальниками продовжують відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків», – повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

У Міненерго додали, що через складні погодні умови без електропостачання залишаються 16 населених пунктів в Одеській області.

Напередодні «Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про «сильні пошкодження» Дарницької ТЕЦ у Києві, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, і що її відновлення потребуватиме «значного часу».

За даними віцепремʼєра, міністра з відновлення України Олексія Кулеби, у Києві без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки.



