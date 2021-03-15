«Мінера» мосту Метро направлять на примусове лікування – прокуратура

Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру щодо чоловіка, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро в Києві, повідомила пресслужба прокуратури.

«Згідно з результатами повторної судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час стан чоловіка не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги зі звичайним наглядом», – йдеться в повідомленні.

18 вересня 2019 року Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. За даними поліції, ніхто не постраждав.