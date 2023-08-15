Мінкультури: роботи на монументі «Батьківщина-мати» планують завершити до Дня прапора

Будівельні роботи на монументі «Батьківщина-мати» планують завершити до Дня державного прапора 23 серпня, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

За повідомленням, будівельники вже зашили площину щита металом, наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та тризуба.

«Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планують завершити до Дня державного прапора України», – зазначають у міністерстві.

5 серпня працівники почали встановлювати герб України на монумент «Батьківщина-мати». Того дня тризуб підняли до першого рівня – на 24 метри.

А вже 6 серпня на щит монумента встановили тризуб замість демонтованого раніше радянського герба.