Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ – Міноборони

Від початку поточної доби, 23 травня, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На Луганському напрямку, з 7.20 по 7.40, російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів по позиціях українських захисників неподалік Майорська. Крім того, на Донецькому напрямку, з 7.45 по 8.00, противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил в районі Кам’янки», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, за наявною інформацією втрат серед українських військових в результаті обстрілів немає.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.