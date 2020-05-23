Минулої доби бойовики 12 разів порушили режим тиші, одного військового поранили – штаб

Упродовж минулої доби, 22 травня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено одного українського військового.

«У відповідь на обстріли українські підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів. За даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили», – зазначили у штабі.

Від початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл ЗСУ околиць Горлівки та Ясинуватої. Про ще два обстріли повідомили у аналогічному угрупованні «ЛНР».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.