Міноборони: одного українського військового поранено на Донбасі

Від початку поточної доби на Донбасі бойовики двічі порушили режим тиші, одного українського військового поранено. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На Луганському напрямку близько 11-ї години окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотошківського. На Донецькому напрямку з 9-ї години ранку противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював наші позиції в районі населеного пункту Березове», – мовиться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.