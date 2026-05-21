Міноборони: громади зможуть напрямку фінансувати добровольчі групи ППО

Уряд розширює експериментальний проєкт із посилення протиповітряної оборони, повідомляє Міністерство оборони 21 травня.

«Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за Повітряними Силами ЗСУ», – заявляє відомство.

Міноборони уточнює, що ініціювало відповідні зміни, які Кабінет міністрів вніс до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення груп протиповітряної оборони.





За роз’ясненням, групи ППО є підрозділами добровольчих формувань територіальних громад, які виявляють та знешкоджують повітряні загрози із застосуванням ударних дронів або пілотованих повітряних суден.

Постанова надає органам місцевого самоврядування статус повноправних учасників проєкту на рівні з Міноборони, Міністерством цифрової трансформації, військовими адміністраціями та командирами ДФТГ.

Документ також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі.

Міністерство зазначає, що управління групами залишається у виключній компетенції органів військового управління. Зокрема, оперативне планування та керівництво діями груп здійснюють Повітряні сили через відповідні органи управління ППО, а члени груп під час виконання завдань діють відповідно до статутів Збройних Сил України.

У червні 2025 року Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони із залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони для відбиття російських повітряних атак.

Експериментальний проєкт розробило Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача.