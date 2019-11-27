Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед військових немає – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 листопада обстріляли позиції українських військових на донецькому напрямку.

«Від початку поточної доби станом на 12:30 противник з ручних протитанкових, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки, що на донецькому напрямку. Вогонь окупанти відкривали у період з 9:00 до 10:30», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед військових ЗСУ немає.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують українських військових у обстрілі околиць Горлівки. На сайтах угруповання «ЛНР» інформація про обстріли упродовж поточної доби відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.