У Міноборони розповіли про результати роботи пілотного рекрутингового центру у Львові

Наразі в Україні є п’ять способів добровільно долучитися до армії. Про це розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Live».

Одним зі способів долучитися до Збройних сил України Бежевець назвав рекрутингові центри, які Міноборони наразі активно масштабує.

«Перший у нас є у Львові. До кінця цього місяця ще кілька відкриється, і найближчим часом ми хочемо охопити всі великі міста України», – розповів представник Міноборони.

За його словами, за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб.

«Ми вважаємо, що, оскільки це пілот і вперше Міністерство оборони таке зробило, то це безперечно успіх», – розповів Олексій Бежевець.

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Він додав, що охочі вступити до ЗСУ також можуть знайти вакансії на чотирьох онлайн-платформах, серед яких Lobby X.

«На сьогодні більш як 8 тисяч вакансій розміщено, від понад 1200 військових частин. Більш ніж 100 тисяч людей відгукнулись на ці вакансії. Тобто ми бачимо великий інтерес до цих питань, і люди дивляться, відгукуються, шукають своє місце в армії», – розповів представник Міноборони.

Напередодні засновник Lobby X Владислав Грезєв розповів, що наразі платформа отримала «понад 77 тисяч відгуків від добровольців на понад 3 200 вакансій від понад 500 різних бригад».

У листопаді 2023 року Міністерство оборони повідомило про запуск спільного проєкту з рекрутингу до Збройних сил із рекрутинговою компанією Lobby X. Як заявила тоді заступниця міністра, проєкт має дозволити цивільним обрати підрозділ і посаду, де їхній досвід буде найбільш корисним.