«Людина буде займатися тим, що обрала» – засновник Lobby X про рекрутинг до ЗСУ

Засновник та керівник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Live» розповів про результати рекрутингу до війська на платформі, а також про вакансії, які мають найбільший попит.

«Якщо говорити про результати, то станом на сьогодні у нас понад 77 тисяч відгуків від добровольців на понад 3 200 вакансій від понад 500 різних бригад», – сказав керівник агенції.

Він також додав, що кількість тих, хто завдяки Lobby X долучився до Сил оборони, «сягає тисяч», проте конкретну цифру агенція не може дослідити.

Також Грезєв прокоментував ймовірність працювати не на тій посаді, на яку людина подає заявку.

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«Якщо, умовно кажучи, у нас буде вакансія, де потрібно займатися дровами, і людина на неї відгукнулася, то вона буде займатися дровами. Вона буде займатися рівно тим, що вона обрала», – заявив засновник компанії.

Він розповів, що, коли в процесі підготовки в навчальному центрі людина бачить, що її будуть призначати «не туди, куди треба», вона завжди може звернутися до Lobby X, і компанія буде «це питання вирішувати».

Серед вакансій з найбільшим попитом Грезєв назвав тилові посади, програмування, водіїв, операторів БПЛА, на п’ятому місці – посади в пресслужбах.

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«На сьомому місці розвідка. Дуже небезпечна робота, це фактично ще більш небезпечно, ніж штурмові дії. На сьомому місці вона стала популярною, зокрема, через те, що ми плідно співпрацюємо з Головним управлінням розвідки. До них люди хочуть йти, навіть на найбільш ризиковані посади», – розповів він.

У листопаді 2023 року Міністерство оборони повідомило про запуск спільного проєкту з рекрутингу до Збройних сил із рекрутинговою компанією Lobby X. Як заявила тоді заступниця міністра, проєкт має дозволити цивільним обрати підрозділ і посаду, де їхній досвід буде найбільш корисним.