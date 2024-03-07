Нардеп Івченко назвав головні деталі оновленого законопроєкту про мобілізацію

В оновленому законопроєкті про мобілізацію є чотири основні норми, серед них – демобілізація. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Live» розповів народний депутат від «Батьківщини», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

«В законі є три-чотири основні норми, а не тільки обмеження, на які звертають увагу всі. Перше, це демобілізація. Друге – це демобілізація законом чи рішенням ставки. Третє, це питання по доглядачах за людьми з інвалідністю, і що з ними робити. І четверте, це обмеження в тому числі, це електронний кабінет, і повістка електронною поштою через електронний кабінет», – розповів Івченко.

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За його словами, це чотири основні речі, які наразі обговорюються в законопроєкті.

Депутат додав, що з обмежень виключили блокування рахунків, «тому що влада може, в принципі, робити це нормативно-правовими актами Національного банку».Також попередньо зняли обмеження щодо користування автотранспортом.

«Всі інші обмеження, наскільки я пам’ятаю, вони підтримані робочою групою, і зараз будуть розглядатися на комітеті», – зазначив він.

Напередодні секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що найближчими днями депутати розглянуть правки до законопроєкту про мобілізацію, а сам законопроєкт планують розглянути у другій половині місяця.

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7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перед тим заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Втім, він закликав парламент ухвалити документ у першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.