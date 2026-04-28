Міноборони відреагувало на ситуацію із постачанням продуктів військовим в окремих бригадах

У Міністерстві оборони 28 квітня прокоментували випадки недостатнього харчового забезпечення військових на позиціях.

Відомство вказало на випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 окремій механізованій бригаді, 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді та 108 окремій бригаді територіальної оборони. За його заявою, такі ситуації «не мають стати системними».

«Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність», – заявляє міністерство.

За повідомленням, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

Викривлені доповіді про бойову обстановку «матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки», додали в міністерстві.

Генштаб ЗСУ 24 квітня повідомив про кадрові зміни в командуванні 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська, а також 10-го армійського корпусу після повідомлень про погане забезпечення бійців на позиціях на Харківському напрямку.

В Угрупованні Об’єднаних сил також заявили, що проблеми з логістикою та умовами на позиціях виникли не вчора – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами, назвавши цю ситуацію

«жахливим управлінським соромом».

Зазначається, що після публічного розголосу проблем із забезпеченням у 14-й бригаді та публікації фото виснажених голодом бійців командування Угруповання об’єднаних сил «одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу».

Це сталося після того, як зі слів родичів стало відомо про складну ситуацію з забезпеченням бійців 14-ї бригади, які перебувають на Харківському напрямку. За повідомленнями, на їхніх позиціях систематично немає їжі й води.