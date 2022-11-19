«Це була б драма»: в Міноборони оцінили ризик ядерного удару Росії по Україні

Наразі загроза ядерного удару Росії по Україні є низькою, повідомив заступник голови Міноборони, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News.

На питання журналіста, чи вірить він у використання росіянами ядерної зброї, Гаврилов відповів:

«Так, це була б драма. Для всіх це буде однаково – Бог знає який сценарій – але цей тактичний ядерний удар не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби».

Західні країни вважають, що Кремль із лютого регулярно натякає на можливість використання ядерної зброї. У виступі 27 жовтня Володимир Путін заявив, що Москва ніколи не говорила, що готова це зробити.

Анонімні джерела газети The Washington Post в адміністрації Байдена стверджують, що американські чиновники не заспокоєні словами Путіна. Там вважають, що ризик застосування ядерної зброї підвищиться, коли Москва вичерпає свої сили та конвенційну зброю в Україні.