У Міноборони кажуть, що передали до ЗСУ «достатньо зимової форми, щоб забезпечити потреби»

Міністерство оборони вже передало до ЗСУ достатньо зимової форми, щоб забезпечити потреби. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Водночас, за її словами, відомство продовжує моніторинг цих поставок.

«Єдине питання – це розподіл та логістика у військах. Ми будемо тримати ситуацію на контролі, поки до кожного військового не буде доставлена ця форма», – наголосила заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, з 2 до 9 листопада Міноборони взяло на облік більш як 70 тисяч зимових курток для українських військових.

«Крім цього, за тиждень передано більш як 66 тисяч зимових штанів, більш як 142 тисячі зимових шапок, більш як 29 тисяч курток костюму-утеплювача (флісок), більш як 26 тисяч пар зимового взуття», – додала вона.

11 жовтня президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача під час якої, зокрема, обговорювалось питання підготовки війська до зими.

У Міністерстві оборони 13 жовтня заявили, що першочергові потреби щодо зимової форми уже закриті, триває робота для повного забезпечення усіх потреб. У міністерстві запевняли, що зимова форма надійде до усіх бойових підрозділів ЗСУ до 15 жовтня.

25 жовтня член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції «Слуга народу» Федір Веніславський наголосив, що жодних проблем із забезпеченням українських військових зимовим одягом немає.