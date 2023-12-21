Мінреінтеграції: з окупованої території вивезли ще одного підлітка

З окупованих територій вивезли ще одного неповнолітнього, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 21 квітня.

За повідомленням, що відомства звернувся директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай, який попросив допомоги у вивезенні 17-річного Михайла з окупованих територій.

«Антон Білай вже має досвід – раніше йому вдалося вивезти на підконтрольну територію до вільної України двох студентів-сиріт коледжу. Незважаючи на небезпеку для себе, він особисто поїхав за ними до тимчасово окупованого Донецька», – пише Мінреінтеграції.

Міністерство додає, що для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Зараз він у Хмельницькому, де живе його сестра.

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«Мінреінтеграції висловлює вдячність голові правління ГС «Українська мережа за права дитини» Дар’ї Касьяновій та директору Маріупольського фахового будівельного коледжу Антону Білаю за повернення українських дітей», – заявляє пресслужба уряду.

Відомство також додає, що повернення хлопця стало можливим завдяки проєкту «Шлях додому», який працює над пошуком та поверненням дітей з Росії та окупованих територій.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

У серпні 2023 року віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила Радіо Свобода, що від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.