У Мінреінтеграції повідомили про 1200 грн допомоги для жителів деокупованої частини Херсонщини

Жителі деокупованих територій Херсонщини, які фактично там проживали на момент звільнення від окупантів, отримують разову грошову допомогу в розмірі 1200 гривень. Про це 1 жовтня у фейсбуці повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

30 вересня перші такі виплати «Укрпошта» доставила у Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку, зазначається у повідомленні. Всього допомогу отримають понад 3 тисячі осіб.

«Кожен, хто пережив окупацію, отримає 1200 гривень допомоги. Допоможемо всім, незалежно від віку», – запевнила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За даними відомства, перелік осіб складає територіальна громада і передає «Укрпошті». І додали, що подальший графік виплат буде складатись у залежності від формування списків та безпекової ситуації у регіоні.



19 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич порадив жителям деокупованої частини області перезимувати в інших регіонах України.

14 вересня керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. Тоді вона сказала, що про перемоги говорити поки зарано, ЗСУ потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових.

12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом тоді за два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.