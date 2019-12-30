Мінсоцполітики не планує забороняти легальні «секондхенди» – заступник міністра

Міністерство соціальної політики не виступає проти «секондхендів», а хоче перекрити ввезення контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги, заявив 30 грудня заступник голови відомства Олег Коваль.

«Міністерство соціальної політики бореться зі «схемами на гуманітарці» і не виступає проти бізнес «секонд-хенду». Наше завдання – припинити потік контрабанди, яка завозиться в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Тому що досить часто «гуманітарний вантаж» використовується не для допомоги людям, а для ухиляння від сплати податків», – написав урядовець.

Він роз’яснив, що гуманітарні вантажі не потрібно розмитнювати, адже вони не призначені для продажу. При цьому статус гуманітарного вантажу надає Міністерство соціальної політики.

Коваль заявив, що рішення спрямоване на боротьбу з ситуацією, коли товари, які завозяться в Україну під виглядом гуманітарних вантажів, продаються без сплати податків.

«Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 мільярдів грн! Ось проти цього і спрямована наша ініціатива. Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речами, тобто «секонд-хендом». Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства – ми не маємо нічого проти!» – пише заступник міністра.

26 грудня інформаційна агенція «Укрінформ» поширила заяву Коваля, згідно з якою Мінсоцполітики планує «вносити пропозицію заборони ввозити секондхенд в Україну». Вже на наступний день на сайті Офісу президента з’явилася петиція з проханням до Володимира Зеленського «не дозволити закриття секондхендів».