На Чернігівщині автівка правоохоронців підірвалась на міні

У п’ятницю вранці, 9 червня, на прикордонні Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, повідомляє «Суспільне».

За інформацією речниці Національної поліції в Чернігівській області Наталії Слебеняк, внаслідок вибуху загинув 39-річний поліцейський Олексій Жовтик. Його колегу госпіталізували з травмами.

Також відомо, що чоловіки перебували поза службою. У загиблого поліцейського залишилось троє неповнолітніх дітей.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.