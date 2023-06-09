На Чернігівщині автівка правоохоронців підірвалась на міні

У п’ятницю вранці, 9 червня, на прикордонні Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, повідомляє «Суспільне».
За інформацією речниці Національної поліції в Чернігівській області Наталії Слебеняк, внаслідок вибуху загинув 39-річний поліцейський Олексій Жовтик. Його колегу госпіталізували з травмами.
Також відомо, що чоловіки перебували поза службою. У загиблого поліцейського залишилось троє неповнолітніх дітей.
Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.
За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.
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