У зоні підтоплення на Херсонщині є підвищена загроза від вибухонебезпечних предметів – Міноборони

Міністерство оборони України попереджає жителів Херсонщини, які опинилися у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.

«Ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками», – йдеться в повідомленні Міноборони у Telegram.

Коментуючи підрив Каховської ГЕС, оборонне відомство зазначило: «Своїми діями Росія вчинила воєнний злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією».

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені. Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

Росія почала звинувачувати Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує «наступальних дій, які захлинаються». Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.

За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. У жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.