Мін’юст США «назавжди заборонив» податковій службі перевіряти старі декларації Трампа та його родичів

Уряд Сполучених Штатів уклав мирову угоду з представниками Трампа в рамках поданого в січні 2026 року позову до податкової служби на 10 мільярдів доларів через витік у пресу декларацій політика під час його першого президентського терміну. Про це йдеться в документі на сайті американського Мін’юсту, передає «Настоящее время».

У тексті, підписаному виконувачем обов’язків генерального прокурора Тоддом Бланшем, йдеться, що американська влада зобов’язується не проводити податкові перевірки і не висувати будь-які претензії до поданих до 19 травня 2026 року податкових декларацій Дональда Трампа, його дружини, дітей, трастових фондів, компаній і їхніх дочірніх організацій.

Як пише видання The Wall Street Journal, відомство, яке перебуває з контролем адміністрації президента, не вважає, що ця мирова угода потребує схвалення суду.





Мін’юст США також погодився створити спеціальний фонд «із боротьби з використанням державних інститутів як зброї» на 1,8 млрд доларів із бюджетних коштів. Гроші з фонду виплачуватимуть постраждалим від політично вмотивованого переслідування – ними можуть стати, наприклад, прихильники Трампа, які брали участь у штурмі Капітолію у січні 2021 року, зазначає WSJ.

Демократи з Палати представників розкритикували мирну угоду. Зокрема, лідер демократів у нижній палаті Конгресу Хакім Джефріс звинуватив Дональда Трампа в зловживанні владою та корупційному збагаченні.

Член комітету із судових справ Джеймі Раскін зазначив, що позивачем та відповідачем у справі по суті був Білий дім. Саму справу проти податкової служби конгресмен назвав фіктивною:

«Міністерство юстиції Трампа нічого не оскаржує, тому що воно бере участь в афері. Це справа – не що інше, як шахрайство, покликане викачати 1,7 млрд доларів платників податків з скарбниці і направити їх у величезний таємний фонд, який Трамп роздаватиме своїй приватній армії бунтівників», – заявив Раскін.

Претензії Дональда Трампа до податкової служби стосувалися його декларацій, які були опубліковані в американській пресі 2020 та 2021 року після того, як сам президент відмовився розкривати ці відомості про себе. Інформацію журналістам надав колишній співробітник податкової Чарльз Літтлджон, згодом засуджений до 5 років позбавлення волі за незаконне розголошення особистої інформації.

Одна із статей на основі даних, переданих Літтлджоном, вийшла у виданні ProPublica. У ній йшлося про те, що багато американських мультимільйонерів по кілька років не платили прибуткові податки, використовуючи для цього різні схеми. Серед таких людей називали засновника Amazon Джеффа Безоса, голову Tesla Ілона Маска, фінансиста Джорджа Сороса. Інші відомі бізнесмени, згідно з їхніми злитими податковими деклараціями, платили від 0,1% до 3,4% податків на доходи при тому, що в США податок для надбагатих становить 37%.

На основі витоків від Літтлджона The New York Times писало, що в 2016 році, у рік першого обрання на пост президента, Дональд Трамп заплатив 750 доларів податків, а до цього не сплачував податки на прибуток 10 років, заявляючи про збитки.

Юрист організації Trump Organization Алан Гартен у розмові з журналістами заявив, що Дональд Трамп «за останнє десятиліття заплатив уряду десятки мільйонів доларів у вигляді особистих податків». NYT припустило, що йдеться про соціальні виплати та податки людей, які працювали на Трампа та його компанії.