Депутат Держдуми: у РФ проти Навальної, Кара-Мурзи і Яшина розслідують справи – через мітинг у Берліні

У Росії проти емігрантів Юлії Навальної, Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина, які в березні 2025 року були організаторами мітингу в Берліні, порушена кримінальна справа, заявив 23 серпня депутат Держдуми РФ Василь Піскарьов.

За словами Піскарьова, після мітингу комісія з розслідування фактів іноземного втручання у внутрішні справи Росії, яку він очолює, звернулася до Генпрокуратури РФ «для вжиття заходів реагування щодо російських організаторів та учасників Берлінського зборища».

За результатами звернення, повідомив депутат, в прокуратурі ухвалили рішення про порушення справи щодо організаторів мітингу за статтями про участь у терористичній організації, заклики до екстремізму, організацію екстремістської спільноти та участь у її діяльності.

Також, оголосив Піскарьов, «щодо осіб, які здійснили спалення російського прапора» на мітингу, порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про наругу над гербом або прапором РФ.

На момент публікації новини офіційно про кримінальні справи щодо організаторів мітингу в Берліні не оголошували.



