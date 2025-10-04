Аеропорт Мюнхена знову зупиняв польоти через дрони

Аеропорт німецького Мюнхена пізно ввечері 3 жовтня вдруге менш ніж за 24 години був змушений знову зупинити роботу після того, як над летовищем були помічені дрони.

Це призвело до перенаправлення або скасування десятків рейсів і затримок для понад шести тисяч пасажирів, повідомила влада.

Станом на ранок 4 жовтня в аеропорту повідомили про поступове відновлення польотів, але попередили про можливі затримки.

Перед цим аеропорт Мюнхена зупиняв роботу через дрони вночі проти 3 жовтня.

Влада поки що не повідомляла про те, хто може стояти за запуском дронів.

Авіація низки країн ЄС в останні тижні неодноразово потерпала від хаосу через спостереження дронів у повітряному просторі, в цьому деякі органи влади звинувачують Росію. Кремль заперечує свою причетність.