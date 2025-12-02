Колишня очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні затримана в справі про шахрайство

У Бельгії в справі про шахрайство затримана колишня верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні. Про це повідомили бельгійські видання Le Soir та LʼEcho з посиланням на джерела.

За інформацією видання Euractiv, уранці 2 грудня бельгійська поліція провела обшуки у Європейській службі зовнішніх зв’язків (EEAS) у Брюсселі, Коледжі Європи у Брюгге, а також у кількох приватних будинках у межах розслідування імовірного нецільового використання коштів ЄС.

Поліцейські, як стверджують джерела Euractiv, затримали трьох осіб для допиту. Джерела бельгійських ЗМІ заявляють, що серед затриманих – Федеріка Могеріні, яка обіймає посаду ректорки Коледжу Європи. Ще один затриманий – колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків Стефано Санніно.

Розслідування розпочалося після заяв про те, що EEAS і Коледж Європи, як стверджується, зловживали коштами Євросоюзу у 2021 та 2022 роках.

Федеріка Могеріні обіймала посаду єврокомісарки з закордонних справ та політики безпеки з 2014 до 2019 року. З вересня 2020 року Могеріні працювала ректоркою Коледжу Європи.