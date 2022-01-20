У Молдові запровадили надзвичайний стан в енергетиці

Парламент Молдови запровадив надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів на тлі труднощів із виплатами за газ російському «Газпрому».

Прем’єр-міністр Наталія Гавриліца 20 січня під час виступу в парламенті заявила, що запровадження надзвичайного стану пов’язане з тим, що «Газпром» відхилив прохання про перенесення січневої оплати за газ.

Голова уряду аргументувала необхідність цього заходу тим, що «існують реальні ризики для енергетичної безпеки країни». Гавриліца повідомила, що «компанія «Молдовагаз» не змогла порозумітися з «Газпромом», щоб отримати відстрочку за авансовим платежем за січень, який необхідно було зробити до 20 січня».

Уряд заявив, що «Молдовагаз» запропонував «Газпрому» виплатити 38 мільйонів доларів до 20 січня, а решту 25 мільйонів доларів – пізніше. Російська компанія, однак, відхилила цю пропозицію.

Надзвичайний стан дає урядові більше контролю над управлінням енергетичним сектором, наприклад, дає змогу переводити поставки газу з промисловості на населення і використовувати кошти державного бюджету для оплати газу, сказала Гавриліца.

У жовтні минулого року в Молдові вже оголошували режим надзвичайного стану під час переговорів із «Газпромом» про постачання газу на наступні роки. В результаті сторони домовилися про постачання на найближчі п’ять років. Перед продовженням однією з головних розбіжностей стала оцінка боргу перед монополістом. За російськими оцінками, він становив 700 мільйонів доларів, сторони домовилися про аудит за цією сумою.

11 січня міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрей Спіну заявив, що закупівельна ціна на газ зросла з 550 доларів за 1000 кубометрів у грудні до 647 доларів у січні, що становить проблему для однієї з найбідніших країн Європи.

Деякі спостерігачі кажуть, що Росія використовує енергетику як спосіб покарати Молдову за обрання прозахідного президента Маї Санду в 2020 році, яка на виборах перемогла проросійського президента Ігоря Додона.

Росію в минулому критикували за встановлення цін відповідно до політичної прихильності країни.