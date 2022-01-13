Молдова оплатила рахунок «Газпрому» за грудень і просить відтермінування виплат за січень

Молдовська газорозподільна компанія Moldovagaz заявила, що заплатила російському державному газовому гіганту «Газпром» за природний газ, поставлений у грудні, на тлі побоювань через підвищення цін на енергоносії.

«Moldovagaz» перерахувала «Газпрому» повну оплату за природний газ, поставлений у грудні 2021 року», – йдеться у повідомленні компанії, опублікованому 13 січня.

Згідно з контрактом з Газпромом, Moldovagaz має ще до 20 січня внести авансовий платіж за газ за цей місяць.

Водночас міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну заявив 11 січня, що закупівельна ціна на газ зросла з 550 доларів за тисячу кубометрів у грудні до 647 доларів у січні, що може спричинити проблеми для однієї з найбідніших країн Європи.

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Спіну повідомив, що попросив генерального директора «Газпрому» Олексія Міллера розглянути можливість перенесення авансового платежу за січень на 10-20 днів, щоб «Moldovagaz» встигла накопичити кошти.

Деякі спостерігачі стверджують, що Росія використовує енергетику проти бідної країни, затиснутої між членом Євросоюзу Румунією та Україною, через обрання прозахідної президентки Майї Санду в 2020 році замість підтримуваного Росією тодішнього президента Ігоря Додона.

Росія відкинула звинувачення, заявивши, що подорожчання було суто комерційним і відображає динаміку на глобальних ринках.

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У жовтні Молдова оголосила надзвичайний стан і почала купувати газ не в Росії, а в інших країн після того, як наприкінці вересня закінчився термін дії контракту з «Газпромом», а обидві сторони не змогли домовитися про деталі та ціни нової довгострокової угоди.

Але наприкінці жовтня уряд Молдови та «Газпром» оголосили про нову формулу ціни для п’ятирічної угоди про те, щоб забезпечити надходження газу.