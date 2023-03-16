У всіх законах Молдови «молдовську мову» замінять на румунську

Парламент Молдови у четвер в остаточному читанні схвалив законопроєкт, згідно з яким слова «молдовська мова», «державна мова», «офіційна мова», «рідна мова» і «наша мова» будуть замінені на «румунська мова» у всіх законах, включаючи Конституцію.

Парламентарі від соціалістичної та комуністичної партій протестували проти законопроєкту.

Нові положення наберуть чинності після публікації закону в Офіційному віснику. Після цього протягом 30 днів Агентство правової інформації має внести зміни в усі нормативні акти, де є словосполучення «молдовська мова», замінивши його на «румунська мова».

На початку засідання представники Блоку комуністів і соціалістів заявили, що зміни є незаконними і вони будуть їх оскаржувати в Конституційному суді.

По суті, «молдовська мова» – це одна з двох назв румунської мови в Молдові. «Молдовська» була оголошена офіційною мовою в статті 13 чинної Конституції від 1994 року, тоді як у Декларації про незалежність Молдови 1991 року використовується назва «румунська мова».

У 2013 році за позовом Ліберальної партії Високий суд Молдови визнав, що Декларація про незалежність Молдови, в якій державною мовою є румунська, має перевагу над Конституцією, де державною називається мова «молдовська».