Шмигаль зустрівся з прем’єром Молдови: говорили про зерновий коридор

В Україну з візитом прибув прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, він уже зустрівся з главою уряду Денисом Шмигалем.

За інформацією українського чиновника в телеграмі, сторони домовились про розвиток контролю на спільному кордоні, також обговорили «прогрес у розвитку логістики» в умовах блокування Росією «зернового коридору» в Чорному морі.

«Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення – усе це є дуже важливим і вирішальним для нас», – зазначив Шмигаль.

Крім того, глави урядів погодили співпрацю країн щодо подальшої європейської інтеграції.

«Вдячні за підтримку з перших днів повномасштабної війни. Сподіваюсь, сьогоднішній візит делегації Молдови сприятиме подальшому розвитку наших двосторонніх контактів та продуктивного діалогу», – додав український прем’єр.

18 серпня президент Молдови Майя Санду наголосила, що її країна має намір допомагати Україні з транзитом зерна.