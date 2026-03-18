Молдова може відновити водопостачання, перерване через удар РФ по Дністровській ГЕС

Останні аналізи води у воді річки Дністер показують допустимі норми вмісту нафти, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода 18 березня. Міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Гайдер оголосив, що якщо ці норми будуть збережені протягом наступних 48 годин, насосна станція Косауць, яка постачає воду до районів Сорока, Флорешть, Сингерей та муніципалітету Бєльці, може бути знову відкрита.

На брифінгу уряду 18 березня міністр заявив, що вперше з початку екологічної кризи на Дністрі у всіх трьох критичних точках (Наславча, Косауці, Резина) 17 березня значення досягли гранично допустимої норми 0,1 мг/л для нафтопродуктів.

«Важливо мати щонайменше два послідовні аналізи в межах допустимих значень, взяті з інтервалом щонайменше в один день. Тільки так ми гарантуємо, що вода, що постачається, не становитиме небезпеки для громадян», – пояснив міністр.

За його словами, для посилення заходів безпеки наразі з Румунії надсилають додаткове обладнання та матеріали для очищення води зі станції водозабору Косауць.

На сьогоднішній день, за допомогою фахівців з Румунії та обладнання й речовин, наданих сусідньою державою, на Дністрі встановлено сім поглинальних дамб, розповів прем'єр-міністр Александру Мунтяну.

Райони на півночі Республіки Молдова були відключені від Дністровського акведуку через розлив нафти в річку після удару Росії по Дністровській гідроелектростанції в місті Новодністровську Чернівецької області України.

Найгірша ситуація в муніципалітеті Бєльці, другому за чисельністю населення місті країни, для якого Дністер є єдиним джерелом питної води. З вечора 14 березня близько 50 тисяч жителів міста не мають водопровідної води. Люди шикуються в черги до кількох криниць у місті або до автоцистерн, які доставляють їм воду.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Нафта в Дністрі і черги за водою. Молдова після удару РФ по Дністровській ГЕС
















