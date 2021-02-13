Українські моряки з корабля Stevia повернулися після звільнення з піратського полону

Шестеро українських моряків, полонених після захоплення корабля Stevia, повернулися додому. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 13 лютого.

За його повідомленням, всі звільнені «живі й здорові».

«Результат успішної операції дипломатів та інших залучених сторін. Якою б складною не була ситуація, український паспорт за кордоном – це турбота і захист», – написав речник.

Офіс президента повідомив про зустріч моряків із Володимиром Зеленським. За повідомленням, звільнених звати Олександр Соручан, Семен Різніченко, Костянтин Андрєєв, Олександр Коровкін, Владислав Чебан та В’ячеслав Сандеровський. Після звільнення наприкінці січня їх доправили до міста Порт-Гаркорт (Нігерія) на медичне обстеження, після цього – до Туреччини.

«Ми отримали інформацію про захоплення. Почали працювати в Міністерстві закордонних справ. Викрадачі хотіли дуже багато. Але дипломати прекрасно попрацювали – і МЗС, і наші розвідники. Була зроблена досить складна комбінація. Людей повернули. Операція пройшла блискуче, адже всі люди здорові й живі», – йдеться в цитаті Зеленського.

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За даними Офісу президента, протягом 2020 року завдяки роботі дипломатів звільнили 42 громадян України з незаконного утримання за кордоном. З них 17 – це моряки, захоплені в Гвінейській затоці, 14 членів екіпажу корабля Ruta, які провели в полоні три роки, дев’ять людей із таборів для біженців у Сирії, ще двоє – заручники з території Іракського Курдистану.

З початку року до України повернулися ще чотири члени екіпажу судна Captain Khayyam, яких засудили в Лівії до п’яти років ув’язнення.