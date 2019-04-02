Суд в Москві відклав розгляд скарг захисту трьох захоплених українських моряків – Полозов

Суд у Москві відклав призначені на 2 квітня судові засідання щодо розгляду скарг захисту захоплених біля берегів Криму українських військових моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки. Скарги були подані через відмову слідства долучити до справи резолюцію ПАРЄ, повідомив російський адвокат Микола Полозов у Facebook.

«Судові засідання по розгляду скарг, поданих в порядку статті 125 КПК Росії в інтересах військовополонених Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки відклали. З'ясувалося, що нікого з трьох військовополонених не сповістили в установленому законом порядку про призначення судових засідань. Також не сповістили і слідчий орган», – написав Полозов.

Судове засідання з розгляду скарги захисту Андрія Ейдера призначили на 18 квітня, Андрія Артеменка – на 19 квітня, Василя Сороки – на 22 квітня.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.