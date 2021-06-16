Головне у новинах на ранок: завершення ЗНО, Байден прибув до Женеви, повернення українців з Сирії

Джо Байден прибув у Женеву, де зустрінеться з Путіним, переговори між Сербією та Косово не дали результату, вісім українців повертаються з таборів у Сирії, завершилася основна сесія ЗНО.

Байден прибув до Женеви, де має зустрітися з Путіним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Женеви, де 16 червня має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Це буде їхня перша зустріч із моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року. Водночас сторони не мають високих очікувань щодо її наслідків. Напередодні Байден під час пресконференції не став уточнювати, за якими критеріями він оцінюватиме успішність саміту. Він припустив, що шукатиме точки дотику із Путіним, але водночас застерігатиме його від наслідків подальшої агресії проти США та їхніх союзників.

Перший раунд переговорів між Сербією та Косовом завершився безуспішно

Перший раунд переговорів між Сербією та Косовою 15 червня в Брюсселі завершився без поступу до нормалізації відносин. Цього дня зустрілися прем’єр-міністр Косова, лівий реформіст Альбін Курті та президент Сербії Александар Вучич. Двоє лідерів оприлюднили дещо відмінні повідомлення щодо зустрічі, хоча обидва визнали відсутність прогресу. За словами Вучича, Курті «вимагав» визнання Сербією незалежності Косова та відмовився обговорювати угоду 2013 року. Згідно з нею в Косовому мали створити 10 «муніципалітетів», де переважають серби, проте домовленість ніколи не була втілена в життя. Зі свого боку, лідер Косова назвав перемови «конструктивними».

З таборів у Сирії повертаються 8 українців: жінка та семеро її дітей

До України з Сирії повертаються восьмеро українців – одна жінка та семеро її дітей, які щонайменше з 2019 року перебували у таборі закритого типу «Родж» на північному сході Сирії. До процесу повернення жінок та дітей долучилися фахівці Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ – за дорученням Офісу президента України. Це стало можливим, зокрема, за підтримки влади Іракського Курдистану, яка фактично забезпечила транзитний коридор для вивезення громадян України через Ірак.

Клуб «Шахтар» повідомив про створення жіночої команди

Футбольний клуб «Шахтар» 15 червня заявив про створення жіночої команди. За повідомленням, такий крок пов’язаний із планом Виконавчого комітету Української асоціації футболу, згідно з яким всі клуби Української прем’єр-ліги повинні мати жіночі команди. Як уточнюють у клубі, він почав формувати ігровий склад і планувати тренування

Відбулося останнє тестування основної сесії ЗНО-2021

Тестуванням з географії у вівторок завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 115 949 осіб, що становить 66 відсотків від загальної кількості зареєстрованих. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.