Головні новини на ранок: пилова буря у Києві, візит президентки Грузії, виправдання Ястремської

Київ накрила пилова буря та смог, до України з офіційним візитом прибула президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, з Даяни Ястремської зняли всі звинувачення у вживання допінгу, суд залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, на Донбасі зафіксували дев’ять обстрілів з боку бойовиків.

У КМДА пояснили причини пилової бурі і смогу в Києві

У Київській міській державній адміністрації пояснили причини пилової бурі і смогу, які спостерігаються нині в Києві. За даними космічних спостережень, над Лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю «Астраханський суховій». Явище зачепило місто Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу, мовиться в повідомленні. Крім того, якщо температура повітря стрімко зростає, це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднювальним речовинам підніматися в верхні шари, що спричиняє смог.

В Україну прибула президентка Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розпочала офіційний візит в Україну, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. 23 червня вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. В обідній час очікується зустріч з пресою в Маріїнському палаці.

З Даяни Ястремської зняли всі звинувачення у вживанні допінгу

Із української тенісистки Даяни Ястремської зняли всі звинувачення в допінгу – як повідомили в Міжнародній федерації тенісу, вона може відновити змагання негайно. Таке рішення ухвалив Незалежний трибунал Антидопінгової програми в тенісі. Як мовиться в рішенні, порушення антидопінгових правил, у якому її звинувачували, сталося без будь-якої вини чи недбалості з її боку, відтак проти неї не накладається ніяких заборон на участь у змаганнях. Рішення може бути оскаржене Всесвітнім антидопінговим агентством або Національним антидопінговим центром України.

Суд залишив Антоненка й Кузьменко під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання захисників Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, про зміну запобіжного заходу для них із цілодобового домашнього арешту на взяття на поруки. Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Антоненкові домашній арешт іще на два місяці, з зобов’язанням і далі носити електронний браслет. Для Кузьменко наразі чинний термін домашнього арешту до середини липня.

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 22 червня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксували поблизу Золотого-4, Авдіївки, Красногорівки, Лебединського, Водяного, Світлодарська. Окрім того, за даними штабу, біля Мар’їнки та Світлодарську зафіксували прольоти безпілотників бойовиків. У штабі запевнили, що бойових втрат у лавах ОС немає. Бойовики про перебіг бойових дій не звітували.