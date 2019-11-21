Україна проти Росії: у четвер заплановані перші слухання Морського суду ООН

У четвер, 21 листопада, в Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі України проти Росії про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів Конвенції ООН з морського права.

Як повідомляла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, перші слухання будуть процесуальними.

Зеркаль повідомляла, що після цих слухань має намір піти у відставку.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.