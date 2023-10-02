Влада Москви виклала в мережу адреси режимних обʼєктів – центр «Досьє»

Розслідувачі центру «Досьє», створеного російським політемігрантом Михайлом Ходорковським, виявили, що влада кількох російських міст, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, оприлюднила у відкритому доступі адреси режимних обʼєктів, які не можна відключати від електропостачання. Як стверджується в розслідуванні, йдеться, зокрема, про обʼєкти, які використовують Служба зовнішньої розвідки та Головне управління Генштабу (ГРУ, військова розвідка). Як зазначає «Досьє», публікація у відкритому доступі адрес таких обʼєктів, згідно з буквою закону, має переслідуватися як розголошення державної таємниці.

«Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ із незручною назвою «Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків». Саме у списку цих особливих споживачів електроенергії відкритим текстом перераховані адреси режимних обʼєктів», – стверджує автор розслідування Денис Коротков. На сайті мерії Москви такі адреси було знайдено у 434-сторінковому документі, який зараз недоступний. Документ затвердив мер Москви Сергій Собянін.

Більшість перерахованих обʼєктів не стосуються Міноборони чи спецслужб, однак у ньому є й перелік усіх військових частин та установ Міноборони, розташованих у Москві. «Більш того, будь-хто без жодних зусиль може дізнатися, де в Москві живуть співробітники найтаємніших відомств, подивитися, які непоказні будівлі насправді є обʼєктами спецслужб, і позаздрити смаку до життя керівництва цих спецслужб», – пише «Досьє».

Найбільша концентрація обʼєктів, повʼязаних зі спецслужбами – у районі Срібний Бір. Там, зокрема, розташовані дачі, повʼязані зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР), стверджується в розслідуванні. «Досьє» перераховує адреси конкретних обʼєктів та публікує їхні фотографії. Крім дач, у списку багато житлових будинків, що належать до СЗР, Федеральної служби охорони (ФСО) або ГРУ. При цьому конкретні квартири зазвичай не вказуються.

Найбільше обʼєктів у переліку закріплено за ФСО. Це не тільки вежі Кремля, Олександрівський сад та інші подібні місця, а й неочевидні обʼєкти, – наприклад, в одній будівлі з популярним кафе «Жан-Жак» кілька обʼєктів належать також Федеральній службі виконання покарань.

Центр «Досьє» також склав «мапу найнебезпечніших місць», внісши до неї обʼєкти, знайдені в списках. «Ми впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим, а от мирним жителям у Росії вони допоможуть краще оцінювати ризики», – пишуть розслідувачі.