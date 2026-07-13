Москву і Підмосков’я атакували понад 350 дронів, влада повідомляє про трьох загиблих

Троє людей загинули, ще троє зазнали поранень унаслідок падіння українського безпілотника у селищі Піонерський у підмосковній Істрі, повідомив зранку 13 липня губернатор Московської області Андрій Воробйов.

У Піонерському також спалахнули п’ять приватних будинків. Ще два приватні будинки пошкоджені в селі Бабкіно в Істрі. У Солнечногорську безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок, постраждали двоє людей.

Усього з вечора 12 липня Москву та Підмосков’я атакували понад 350 безпілотників, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. Більшість дронів збили «на далеких підступах», 50 безпілотників знищили на підльоті до Москви, твердить він.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлень про удари по Росії і не називала імовірні цілі в Московській області чи в російській столиці.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».