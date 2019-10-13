У Москві відбуваються пікети на підтримку засудженого до 4 років активіста

У столиці Росії Москві 13 жовтня відбуваються акції на підтримку активіста Костянтина Котова, засудженого до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.

У різних місцях у Москві проходять одиничні пікети з вимогою звільнити Котова. Зранку вони почалися біля головної будівлі МДУ, потім, за планами організаторів, триватимуть біля будівлі ФСБ на Луб’янці і в декількох місцях на Бульварному кільці.

Увечері запланована прогулянка на Красній площі – активісти мають намір пройти по ній без плакатів і гасел, але з конституцією в руках.

Одна з організаторів, Світлана Шмельова, називає цю акцію «експериментом по встановленню меж дозволеного»: «Чи можна пройти по Красній площі з конституцією в руках, чи для цього потрібен особистий дозвіл президента?».

14 жовтня в Московському міському суді буде розглянута апеляція на вирок Котову.

Костянтин Котов – 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля.

Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція.

Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи.

За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.

Радіо Свобода публікувало кадри, на яких видно, що в цей день Котов тільки встиг вийти з метро, як відразу ж був схоплений поліцією. Суд не став розглядати відео затримання Котова і не долучив його до справи.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення акцій протесту з’явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим засудженим за цією статтею став у грудні 2015 року активіст Ільдар Дадін. Вирок був скасований Верховним судом, Конституційний суд Росії роз’яснив, що застосовувати статтю про неодноразові порушення можна тільки в разі, якщо вони не були формальними і порушували права громадян.

Прокуратура у відповідь на апеляційну скаргу адвокатів Котова заявила, що вирок не суперечить постанові Конституційного суду Росії. У відомстві назвали «реальною загрозою» те, що під час акцій московський активіст нібито порушував правила дорожнього руху і блокував прохід громадян до визначних пам’яток міста.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в’язнем.