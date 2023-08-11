Москва вимагає засідання Радбезу ООН через «постачання західної зброї» Україні

Росія подала запит на відкрите засідання Ради безпеки ООН, заявив заступник представника РФ у організації Дмитро Полянський 11 серпня.

За його повідомленням у Телеграмі, запит пов’язаний із «дедалі більшими постачаннями західного озброєння київському режиму», які нібито «відривають пошук мирного рішення» російської агресії в Україні, яку російський чиновник називає «кризою».

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Засідання, за даними Полянського, має відбутися 17 серпня. У календарі Ради безпеки ООН на цю дату наразі немає запланованих подій.

Україна постійно веде переговори із міжнародними партнерами щодо постачання військової допомоги після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. При цьому частина озброєння, яке отримує Київ – це системи протиповітряної оборони для захисту від російських повітряних атак.

Водночас західні політики неодноразово зазначали, що Росія почала війну в Україні і може її припинити.