У липні війська РФ наростили застосування КАБів, на фронті було понад 5500 зіткнень – Міноборони

Інтенсивність бойових дій із боку російських військ у липні залишалася високою, на фронті за місяць зафіксували 5 523 бойові зіткнення, повідомили в Міноборони.

«Кількість боїв неодноразово перевищувала 200 за добу. Найгарячішим днем на передовій стало 10 липня, коли упродовж доби було зафіксовано 214 бойових зіткнень», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, одночасно з високою інтенсивністю піхотних атак, артилерійських, ракетних обстрілів була високою і динаміка застосування загарбниками керованих авіаційних бомб.

«Упродовж липня російська авіація скинула на позиції Сил оборони і прифронтові населені пункти 3 786 КАБів. Це більше ніж попереднього місяця (3 100 одиниці). Найбільше КАБів росавіація у 2025 році скинула у квітні – понад 5 000», – зазначили у МОУ.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

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