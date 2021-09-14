МОЗ: в Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 135 тисяч людей

В Україні від COVID-19 за минулу добу вакцинували ще 135 223 людини. Одну дозу отримали 54 523 людини, повністю імунізовані – 80 700 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 884 904 людини.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.