МОЗ призначив дату виборів ректора НМУ імені Богомольця

Вибори ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбудуться 30 травня 2019 року, оголосило Міністерство охорони здоров’я 21 травня.

«Всього до конкурсу допущено трьох кандидатів, які відповідають вимогам статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та умовам конкурсу – Канюру Олександра, Науменка Олександра, Кучина Юрія. Саме з-поміж цих претендентів трудовий колектив НМУ ім. О.О.Богомольця обиратиме ректора», – ідеться в повідомленні.

Київський апеляційний суд 15 травня повернув Міністерству охорони здоров’я України можливість провести конкурс на посаду ректора Національного медичного університету імені Богомольця.

Раніше Печерський районний суд Києва ухвалою від 6 листопада 2018 року заборонив МОЗ України проводити конкурс на посаду ректора.

Попередній ректор університету Катерина Амосова, зі свого боку, заявила про намір і далі домагатися в суді свого поновлення на роботі і розкритикувала дії керівництва МОЗ.

МОЗ уперше звільнив Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня 2018 року за невиконання умов контракту. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу у 2017 році як незадовільну.

Зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності і про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат на суму близько 3,5 мільйонів гривень». Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду, який поновив її на посаді. Після цього МОЗ ще двічі ухвалював рішення про звільнення Амосової.