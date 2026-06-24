Маск перестав бути трильйонером – через падіння акцій SpaceX

Статки американського бізнесмена Ілона Маска, за оцінкою Bloomberg Billionaires Index, опустилися нижче за позначку один трильйон доларів – до 957 мільярдів доларів. Це сталося через зниження біржової ціни акцій компанії SpaceX.

До закриття торгової сесії 23 червня акції SpaceX торгувалися біля позначки 156 доларів. При цьому протягом дня ціна акцій компанії Маска піднімалася до 225 доларів. На торгах перед відкриттям основної біржової сесії 24 червня ціна акцій SpaceX продовжила знижуватися.

Торги акціями SpaceX розпочалися на біржі 12 червня з позначки 150 доларів за акцію. Ринкова капіталізація компанії таким чином перевищила 2 трильйони доларів, а Маск став першим в історії трильйонером.

На відміну від Bloomberg Billionaires Index, журнал Forbes, як і раніше, вважає Маска трильйонером, оцінюючи його статки в 1,1 трильйона доларів.