Зеленський ветував надання понад 500 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Як йдеться в картці документа на сайті парламенту, 27 липня його повернули до Верховної Ради з пропозиціями президента. Тексту цих пропозицій на сайті ВРУ наразі немає.

Верховна Рада 13 липня підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Як заявила виконувачка обов’язків директорки музею Леся Гасиджак, йдеться не про додаткове фінансування.



«Це не додаткове чи понаднормове фінансування (вартість будівництва була відома ще у 2018 році й вона лишилася незмінною), а виключно та сума, якої бракувало для завершення зведення цілісного меморіального комплексу», – написала вона у фейсбуці.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво другої черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році.

Рішення Верховної Ради викликало критику. Водночас Олександр Ткаченко, якого Верховна Рада напередодні звільнила з посади міністр культури й інформаційної політики, називав доречним надання зараз понад 500 млн грн на завершення будівництва музею.

В ефірі Радіо Свобода він закликав критиків цього рішення навести аргументи. «Якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, хай наведуть аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення триває. Так само потрібно витрачати кошти», – додав Ткаченко.

За його словами, експозиція, яка буде в музеї, буде створюватися за кошти донорів.