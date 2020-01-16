Кіберполіція розслідує хакерську атаку на сайти компаній «Burisma» та «Квартал 95» – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували інформацію про хакерську атаку на сайти компаній «Burisma Holdins» та студії «Квартал 95».

«Департамент кіберполіції Національної поліції України за цим фактом розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 ( несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ.

Нацполіція також ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи для розслідування цієї справи, до якої планують запросити співробітників ФБР.

Як раніше повідомили у своєму звіті експерти з кібербезпеки каліфорнійської компанії Area 1 Security, хакери російської військової розвідки зламали ресурси української енергетичної компанії Burisma, яка фігурує у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Експерти дійшли висновку, що внаслідок фішингової кампанії хакери отримали дані облікових записів електронних пошт співробітників Burisma.

Компанія Area 1 Security пов’язало інцидент з іншою фішинговою кампанією – проти студії «Квартал 95», яку заснував президент України Володимир Зеленський.

Видання The New York Times писало, що атака сталася в новорічний вечір і, «схоже, мала на меті розкопування електронного листування» колишнього керівника компанії Івана Баканова, який у травні 2019 року став першим заступником голови Служби безпеки України, а згодом – і головою СБУ. Журналісти не уточнюють, чи є дані про причетність російських хакерів до цього кібернападу.