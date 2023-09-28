МВС Молдови повідомляє про «заходи безпеки» через виявлені уламки ракети

Молдовська влада анонсувала «спеціальні захисні заходи» біля озера Гирбовець, Аненій-Нойський район – про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни 28 вересня.

За повідомленням, це сталося через залишки ракети, виявленої напередодні. Влада припускає, що вибухова частина ракети може бути на дні озера.

Доступ людей на територію заборонений, на місці перебувають поліцейські, вибухотехніки, прикордонники та міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос.

«Загрози для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони», – йдеться в повідомленні.

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МВС додає, що фахівці встановлять тип і країну походження ракети.

Днями стало відомо, що в молдовському сепаратистському регіоні Придністров’я вночі могли впасти уламки ракети С-300.

З початку російського вторгнення в Україну кілька уламків ракет вже падали на території Молдови, в населені пункти на кордоні з Україною. Також повідомлялося про рештки ракет С-300, походження яких не було офіційно встановлено.