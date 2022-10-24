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Новини | Суспільство

МВС повідомляє про вилучення секретної документації російських військ в Ізюмі

Українські військові в звільненому Ізюмі, вересень 2022 року

Поліцейські знайшли в звільненому Ізюмі документи російських військових, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 24 жовтня.

За даними відомства, документи знайшли в 13 мішках у підвалі місцевого ліцею.

«Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення в Україну, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад збройних сил РФ, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств», – перерахували у МВС.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушенням законів та звичаїв війни. Санкція передбачає від восьми до 12 років ув’язнення.

Наприкінці вересня Національна поліція повідомила про виявлення у Вовчанську на Харківщині списків колаборантів, а також зарплатних відомостей і документів про вимагання «добровільних внесків».

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.

У звільнені українські території Харківщини і Донеччини «повертається життя» (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У звільнені українські території Харківщини і Донеччини «повертається життя» (фотогалерея)

ЗСУ продовжують наступ на херсонському напрямку. Значна частина Харківської області вже очищена від російських військ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що життя «повертається туди, звідки вигнали окупантів».

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