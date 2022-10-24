МВС повідомляє про вилучення секретної документації російських військ в Ізюмі

Поліцейські знайшли в звільненому Ізюмі документи російських військових, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 24 жовтня.

За даними відомства, документи знайшли в 13 мішках у підвалі місцевого ліцею.

«Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення в Україну, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад збройних сил РФ, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств», – перерахували у МВС.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушенням законів та звичаїв війни. Санкція передбачає від восьми до 12 років ув’язнення.

Наприкінці вересня Національна поліція повідомила про виявлення у Вовчанську на Харківщині списків колаборантів, а також зарплатних відомостей і документів про вимагання «добровільних внесків».

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.